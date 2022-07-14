Змея, укусившая ребенка, является ядовитой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каменске-Уральском ядовитая змея укусила девятилетнего мальчика, рыбачившего на речке с друзьями. Поскольку ребенок не сразу сообщил об этом родителям, врачам пришлось приложить усилия, чтобы спасти его.

«Когда его увидели врачи, нога посинела, пошел сильный отек. Было упущено золотое время, ему становилось все хуже и хуже», — цитирует E1.ru заместителя главного санитарного врача города Альягуль Чарипову. По предположению специалиста, это была змея медянка (в ряде регионов, включая Свердловскую область, вид является краснокнижным).

Бортом Центра медицины катастроф мальчика доставили в Екатеринбург. Сейчас он идет на поправку.

В мае URA.RU рассказывало, как на свердловскую туристку напала гадюка. Тогда врачи предупреждали, что с наступлением жары подобные случаи могут участиться.