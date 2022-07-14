В деле об убийстве пермского бизнесмена появился подозреваемый

15 июля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Следователи проверяют информацию о причастности к совершению убийства двоюродного брата бизнесмена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В уголовном деле об убийстве в Перми бизнесмена Евгения Иванова появился подозреваемый. Оперативники получили ориентировку на двоюродного брата погибшего, предпринимателя Павла Мокрушина. «Сотрудники правоохранительных органов получили ориентировки на пермского предпринимателя Павла Мокрушина. Его ищут в связи с расследованием уголовного дела об убийстве бизнесмена Евгения Иванова. Мокрушин и Иванов являются двоюродными братьями», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания полагают, что у Иванова и Мокрушин произошел конфликт из-за женщины, который послужил поводом для убийства бизнесмена. 42-летний Евгений Иванов был найден погибшим в своем Porsche вечером, 13 июля на улице Рабочей. Бизнесмен несколько часов находился в заведенной машине, пока местные жители не заметили неладное и не обратились в полицию. Управлением СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В уголовном деле об убийстве в Перми бизнесмена Евгения Иванова появился подозреваемый. Оперативники получили ориентировку на двоюродного брата погибшего, предпринимателя Павла Мокрушина. «Сотрудники правоохранительных органов получили ориентировки на пермского предпринимателя Павла Мокрушина. Его ищут в связи с расследованием уголовного дела об убийстве бизнесмена Евгения Иванова. Мокрушин и Иванов являются двоюродными братьями», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания полагают, что у Иванова и Мокрушин произошел конфликт из-за женщины, который послужил поводом для убийства бизнесмена. 42-летний Евгений Иванов был найден погибшим в своем Porsche вечером, 13 июля на улице Рабочей. Бизнесмен несколько часов находился в заведенной машине, пока местные жители не заметили неладное и не обратились в полицию. Управлением СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».