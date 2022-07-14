14 июля 2022

В деле об убийстве пермского бизнесмена появился подозреваемый

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
Следователи проверяют информацию о причастности к совершению убийства двоюродного брата бизнесмена Фото:

В уголовном деле об убийстве в Перми бизнесмена Евгения Иванова появился подозреваемый. Оперативники получили ориентировку на двоюродного брата погибшего, предпринимателя Павла Мокрушина.

«Сотрудники правоохранительных органов получили ориентировки на пермского предпринимателя Павла Мокрушина. Его ищут в связи с расследованием уголовного дела об убийстве бизнесмена Евгения Иванова. Мокрушин и Иванов являются двоюродными братьями», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания полагают, что у Иванова и Мокрушин произошел конфликт из-за женщины, который послужил поводом для убийства бизнесмена.

42-летний Евгений Иванов был найден погибшим в своем Porsche вечером, 13 июля на улице Рабочей. Бизнесмен несколько часов находился в заведенной машине, пока местные жители не заметили неладное и не обратились в полицию. Управлением СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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В уголовном деле об убийстве в Перми бизнесмена Евгения Иванова появился подозреваемый. Оперативники получили ориентировку на двоюродного брата погибшего, предпринимателя Павла Мокрушина. «Сотрудники правоохранительных органов получили ориентировки на пермского предпринимателя Павла Мокрушина. Его ищут в связи с расследованием уголовного дела об убийстве бизнесмена Евгения Иванова. Мокрушин и Иванов являются двоюродными братьями», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания полагают, что у Иванова и Мокрушин произошел конфликт из-за женщины, который послужил поводом для убийства бизнесмена. 42-летний Евгений Иванов был найден погибшим в своем Porsche вечером, 13 июля на улице Рабочей. Бизнесмен несколько часов находился в заведенной машине, пока местные жители не заметили неладное и не обратились в полицию. Управлением СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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