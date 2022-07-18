Пост министра молодежной политики в Запорожье займет чиновник РФ

19 июля 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Советник главы Росмолодежи стал министром по делам молодежи в Запорожье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области представили нового министра по молодежной политике. Им стал Антон Тицкий, ранее занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Об этом рассказала глава российского ведомства Ксения Разуваева по итогам поездки в Мелитополь. «Во время поездки представили министра по молодежной политике Запорожской области. Им стал мой (уже бывший) советник Антон Тицкий. Это даст важный импульс развития сферы в Запорожье», — написала Разуваева в своем telegram-канале. По ее словам, Тицкий «хорошо знаком со спецификой региона». Ранее он курировал запуск и реализацию молодежных проектов на освобожденных территориях, вместе с коллегами из волонтерских организаций настраивал работу гуманитарных миссий. Кроме того, будущий министр имеет большой опыт работы в сфере экологического просвещения и волонтерства. До прихода в Росмолодежь с 2011 года Тицкий руководил организацией «Русское молодежное движение» в Севастополе. В Запорожской области приступили к формированию кабмина. Ранее стало известно, что правительство региона возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что основная ее цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида. Под контроль армии РФ уже полностью взяты Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Запорожской области представили нового министра по молодежной политике. Им стал Антон Тицкий, ранее занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Об этом рассказала глава российского ведомства Ксения Разуваева по итогам поездки в Мелитополь. «Во время поездки представили министра по молодежной политике Запорожской области. Им стал мой (уже бывший) советник Антон Тицкий. Это даст важный импульс развития сферы в Запорожье», — написала Разуваева в своем telegram-канале. По ее словам, Тицкий «хорошо знаком со спецификой региона». Ранее он курировал запуск и реализацию молодежных проектов на освобожденных территориях, вместе с коллегами из волонтерских организаций настраивал работу гуманитарных миссий. Кроме того, будущий министр имеет большой опыт работы в сфере экологического просвещения и волонтерства. До прихода в Росмолодежь с 2011 года Тицкий руководил организацией «Русское молодежное движение» в Севастополе. В Запорожской области приступили к формированию кабмина. Ранее стало известно, что правительство региона возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что основная ее цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида. Под контроль армии РФ уже полностью взяты Херсонская область и значительная часть Запорожской области.