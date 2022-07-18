Правительство Запорожья возглавил бывший российский чиновник

Правительство Запорожья возглавил бывший вице-губернатор Волгоградской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА «Новости».

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Оба региона планируют вступить в состав РФ. Так, референдум по присоединению Запорожской области будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября.

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