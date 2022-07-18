Правительство Запорожья возглавил бывший российский чиновник

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Открытие элеватора.Курган, депутат, чиновник, герб российской империи, губернатор, красная папка
Правительство Запорожья возглавил бывший вице-губернатор Волгоградской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА «Новости».

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Оба региона планируют вступить в состав РФ. Так, референдум по присоединению Запорожской области будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября.

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Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов. «Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА «Новости». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Оба региона планируют вступить в состав РФ. Так, референдум по присоединению Запорожской области будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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