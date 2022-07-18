Отгрузка картофеля сократилась, но в целом у овощей выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в мае—июне сельхозпредприятия нарастили отгрузку скота и птицы и сократили отгрузку картофеля. Как следует из данных Челябинскстата, первый показатель вырос на 6%, второй упал на 10,4%.

Если в первом полугодии 2021 года было отгружено 196,3 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, то в 2022 году за тот же период объемы поднялись до 20 7,9 тыс. тонн. Напротив, отгрузка картофеля снизилась: с 60,7 тыс. тонн годом ранее до 54,4 тыс. тонн в 2022 году. При этом ужалась лишь отгрузка картошки. В целом же по овощной группе картина более оптимистичная: отгрузка овощей выросла на 19%.

Молока за май—июнь отгружали меньше прошлогодних показателей. Зато отгрузка куриных яиц шла примерно на уровне 2021 года (+5%). Ситуация с зерновыми продемонстрировала падение (—11,26%), как и с молоком (—10,35%).

При сравнении того, какое мясо продают в регионе, видно значительное преобладание мяса птицы. Этого вида продукции в два раза больше, чем свинины, и в 31 раз больше говядины. Такие выводы следуют исходя из отгрузки птиц, свиней и крупного рогатого скота в живом весе в первом полугодии 2022 года. Причем пропорции в сравнении с 2021 годом изменились в пользу птицы.

Как засвидетельствовал Челябинскстат, их продуктов животного происхождения лучше всего сельхозпроизводителям в январе—июне удавалось продавать скот и птицу (почти 100%), а хуже — яйца (89,5%). Молоко в этом ряду стоит посередине (92,3%).

В регионе зерновых и картофеля в первом полугодии 2022 года отгрузили меньше прошлогодних показателей

Отгрузка овощей в Челябинской области в сравнении с 2021 годом возросла

Мясные пропорции за январь—июнь сместились в пользу отгрузки птиц

Скот и птица в 2022 году продавались лучше, чем яйца и молоко

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