18 июля 2022

Челябинским военным из ДНР подарили ножи из Златоуста. Фото

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Производство ножей на оружейном предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, оружие, ножи, аир
Ножи вручили в ходе встречи с бойцами «Оберега» Фото:

Ножи мастеров Златоуста (Челябинская область) вручили челябинским бойцам отряда «Оберег» в Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, военным достались ножи НР—43 «Вишня».

«Златоустовские изделия передали воинам-спецназовцам из Челябинска, служащим в Донецкой народной республике в отряде „Оберег“. Изготовитель ножей — Златоустовская оружейная фабрика. Поддержку оказал гендиректор предприятия Валерий Томея», — рассказали в мэрии.

Земляков-участников спецоперации на Украине проведала делегация из Челябинской области. Ее составили представители регионального правительства, общественной палаты и митрополии. Бойцы провели на территории ДНР уже несколько месяцев.

Представители челябинской делегации побывали в Донецке, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Мелитополе, Новой Каховке и Херсоне. Жители региона оценили разрушения, и теперь челябинские специалисты готовят помощь по восстановлению этих населенных пунктов.

Проведение спецоперации на Украине началось 24 февраля. Отдавая приказ военным, президент РФ Владимир Путин поставил перед ними задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Как было заявлено, Россия не даст перечеркнуть себя. Страна остается полноправным и влиятельным участником на мировой политической арене.

Златоустовские ножи достались спецназовцам в ДНР
Фото:

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Ножи мастеров Златоуста (Челябинская область) вручили челябинским бойцам отряда «Оберег» в Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, военным достались ножи НР—43 «Вишня». «Златоустовские изделия передали воинам-спецназовцам из Челябинска, служащим в Донецкой народной республике в отряде „Оберег“. Изготовитель ножей — Златоустовская оружейная фабрика. Поддержку оказал гендиректор предприятия Валерий Томея», — рассказали в мэрии. Земляков-участников спецоперации на Украине проведала делегация из Челябинской области. Ее составили представители регионального правительства, общественной палаты и митрополии. Бойцы провели на территории ДНР уже несколько месяцев. Представители челябинской делегации побывали в Донецке, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Мелитополе, Новой Каховке и Херсоне. Жители региона оценили разрушения, и теперь челябинские специалисты готовят помощь по восстановлению этих населенных пунктов. Проведение спецоперации на Украине началось 24 февраля. Отдавая приказ военным, президент РФ Владимир Путин поставил перед ними задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Как было заявлено, Россия не даст перечеркнуть себя. Страна остается полноправным и влиятельным участником на мировой политической арене.
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