Челябинским военным из ДНР подарили ножи из Златоуста. Фото

19 июля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Ножи вручили в ходе встречи с бойцами «Оберега» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ножи мастеров Златоуста (Челябинская область) вручили челябинским бойцам отряда «Оберег» в Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, военным достались ножи НР—43 «Вишня». «Златоустовские изделия передали воинам-спецназовцам из Челябинска, служащим в Донецкой народной республике в отряде „Оберег“. Изготовитель ножей — Златоустовская оружейная фабрика. Поддержку оказал гендиректор предприятия Валерий Томея», — рассказали в мэрии. Земляков-участников спецоперации на Украине проведала делегация из Челябинской области. Ее составили представители регионального правительства, общественной палаты и митрополии. Бойцы провели на территории ДНР уже несколько месяцев. Представители челябинской делегации побывали в Донецке, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Мелитополе, Новой Каховке и Херсоне. Жители региона оценили разрушения, и теперь челябинские специалисты готовят помощь по восстановлению этих населенных пунктов. Проведение спецоперации на Украине началось 24 февраля. Отдавая приказ военным, президент РФ Владимир Путин поставил перед ними задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Как было заявлено, Россия не даст перечеркнуть себя. Страна остается полноправным и влиятельным участником на мировой политической арене. Златоустовские ножи достались спецназовцам в ДНР Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Ножи мастеров Златоуста (Челябинская область) вручили челябинским бойцам отряда «Оберег» в Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, военным достались ножи НР—43 «Вишня». «Златоустовские изделия передали воинам-спецназовцам из Челябинска, служащим в Донецкой народной республике в отряде „Оберег“. Изготовитель ножей — Златоустовская оружейная фабрика. Поддержку оказал гендиректор предприятия Валерий Томея», — рассказали в мэрии. Земляков-участников спецоперации на Украине проведала делегация из Челябинской области. Ее составили представители регионального правительства, общественной палаты и митрополии. Бойцы провели на территории ДНР уже несколько месяцев. Представители челябинской делегации побывали в Донецке, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Мелитополе, Новой Каховке и Херсоне. Жители региона оценили разрушения, и теперь челябинские специалисты готовят помощь по восстановлению этих населенных пунктов. Проведение спецоперации на Украине началось 24 февраля. Отдавая приказ военным, президент РФ Владимир Путин поставил перед ними задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Как было заявлено, Россия не даст перечеркнуть себя. Страна остается полноправным и влиятельным участником на мировой политической арене.