19 июля 2022

В Магнитогорске раскрыли свежие идеи мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., огнетушитель
Магнитогорцев обманом вынуждают приобрести неоправданно дорогой огнетушитель Фото:

В Магнитогорске Челябинской области мошенники начали предлагать жителям квартир приобрести огнетушитель за внушительную сумму, пугая новым федеральным законом. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, уточнив, что такой закон не существует.

«По квартирам ходят представители „электробезопасности“, пугают ФЗ, требуя огнетушитель, и якобы по федеральной программе предлагают его за 40% стоимости — за 2800 рублей. В магазине такой стоит 430 рублей. Будьте бдительны», — рассказал в своем посте участник сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Сергей Филимонов.

Автор сообщения уточнил, что мошенники очень убедительны и правдоподобны, и даже предъявляют удостоверение. В комментариях многие жители признались, что не умеют пользоваться огнетушителями, однако готовы причинить подобным ходокам различные травмы. Остальные отнеслись к информации с долей юмора.

«За такую цену можно и другой цвет взять, чтоб к мебели подходила. Они же наверняка только красные предлагают. Ps: придут, попрошу „в горошек“», — уточнила одна из участниц сообщества.

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В Магнитогорске Челябинской области мошенники начали предлагать жителям квартир приобрести огнетушитель за внушительную сумму, пугая новым федеральным законом. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, уточнив, что такой закон не существует. «По квартирам ходят представители „электробезопасности“, пугают ФЗ, требуя огнетушитель, и якобы по федеральной программе предлагают его за 40% стоимости — за 2800 рублей. В магазине такой стоит 430 рублей. Будьте бдительны», — рассказал в своем посте участник сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Сергей Филимонов. Автор сообщения уточнил, что мошенники очень убедительны и правдоподобны, и даже предъявляют удостоверение. В комментариях многие жители признались, что не умеют пользоваться огнетушителями, однако готовы причинить подобным ходокам различные травмы. Остальные отнеслись к информации с долей юмора. «За такую цену можно и другой цвет взять, чтоб к мебели подходила. Они же наверняка только красные предлагают. Ps: придут, попрошу „в горошек“», — уточнила одна из участниц сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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