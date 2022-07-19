В Магнитогорске раскрыли свежие идеи мошенников

Магнитогорцев обманом вынуждают приобрести неоправданно дорогой огнетушитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области мошенники начали предлагать жителям квартир приобрести огнетушитель за внушительную сумму, пугая новым федеральным законом. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, уточнив, что такой закон не существует.

«По квартирам ходят представители „электробезопасности“, пугают ФЗ, требуя огнетушитель, и якобы по федеральной программе предлагают его за 40% стоимости — за 2800 рублей. В магазине такой стоит 430 рублей. Будьте бдительны», — рассказал в своем посте участник сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Сергей Филимонов.

Автор сообщения уточнил, что мошенники очень убедительны и правдоподобны, и даже предъявляют удостоверение. В комментариях многие жители признались, что не умеют пользоваться огнетушителями, однако готовы причинить подобным ходокам различные травмы. Остальные отнеслись к информации с долей юмора.

«За такую цену можно и другой цвет взять, чтоб к мебели подходила. Они же наверняка только красные предлагают. Ps: придут, попрошу „в горошек“», — уточнила одна из участниц сообщества.