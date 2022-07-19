Екатеринбуржцы рассказали о причине возвращения на прежнюю работу

20 июля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Чаще всего екатеринбуржцев на новом месте не устраивали условия труда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге за время своей карьеры 33% опрошенных возвращались к прежнему работодателю. Из них 23% выходили на прежнюю должность, а 10% — на новую. Об этом URA.RU сообщили в «Авито Работа». «Сегодня возвращение сотрудника к прежнему работодателю чаще оценивается положительно обеими сторонами. Так, компании получают возможность нанять проверенного профессионала с хорошей репутацией, а вернувшиеся специалисты — более подходящие условия труда, а иногда и более высокую должность», — рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. Согласно исследованию, причины возвращения на прежнее место работы у свердловчан были разные. «В Екатеринбурге большинство людей, которые вновь начинали работу в прежней компании, руководствовались тем, что на старом месте им предложили более выгодные условия (50%), а на новом не устроили условия труда (22%) и зарплата (22%)», — отмечает в своем сообщении «Авито Работа». В Свердловской области студенты, только начинающие профессиональный путь, чаще других ищут работу на сайтах в интернете. Доля их резюме составляет 32% от общего количества всех резюме в регионе.

В Екатеринбурге за время своей карьеры 33% опрошенных возвращались к прежнему работодателю. Из них 23% выходили на прежнюю должность, а 10% — на новую. Об этом URA.RU сообщили в «Авито Работа». «Сегодня возвращение сотрудника к прежнему работодателю чаще оценивается положительно обеими сторонами. Так, компании получают возможность нанять проверенного профессионала с хорошей репутацией, а вернувшиеся специалисты — более подходящие условия труда, а иногда и более высокую должность», — рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. Согласно исследованию, причины возвращения на прежнее место работы у свердловчан были разные. «В Екатеринбурге большинство людей, которые вновь начинали работу в прежней компании, руководствовались тем, что на старом месте им предложили более выгодные условия (50%), а на новом не устроили условия труда (22%) и зарплата (22%)», — отмечает в своем сообщении «Авито Работа». В Свердловской области студенты, только начинающие профессиональный путь, чаще других ищут работу на сайтах в интернете. Доля их резюме составляет 32% от общего количества всех резюме в регионе.