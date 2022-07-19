19 июля 2022

В Челябинске идет массовая эвакуация из-за звонков о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
По неподтвержденной информации, поступили звонки о минировании около 40 организаций Фото:

В Челябинске 20 июля идет массовая эвакуация посетителей и сотрудников госучреждений и компаний. По неподтвержденным данным, поступили звонки о минировании 40 объектов.

«Поступили звонки о минировании около 40 организаций. Звонящие звонят в правоохранительные органы, представляются представителями силовых структур и МЧС и сообщают о минировании объектов. После этого сигнал из полиции поступает в организацию», — сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

В настоящий момент в зданиях проводят эвакуацию, проверяют их на наличие взрывчатых предметов. Уже эвакуировали посетителей и сотрудников главного МФЦ города — на улице Труда. Также проверка с эвакуацией прошла в Государственном историческом музее Южного Урала и пригородном ж/д вокзале. Очевидцы сообщили об эвакуации отеля «Малахит» и здания по улице Сони Кривой, 75а. В правоохранительных органах от комментариев отказались.

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В Челябинске 20 июля идет массовая эвакуация посетителей и сотрудников госучреждений и компаний. По неподтвержденным данным, поступили звонки о минировании 40 объектов. «Поступили звонки о минировании около 40 организаций. Звонящие звонят в правоохранительные органы, представляются представителями силовых структур и МЧС и сообщают о минировании объектов. После этого сигнал из полиции поступает в организацию», — сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В настоящий момент в зданиях проводят эвакуацию, проверяют их на наличие взрывчатых предметов. Уже эвакуировали посетителей и сотрудников главного МФЦ города — на улице Труда. Также проверка с эвакуацией прошла в Государственном историческом музее Южного Урала и пригородном ж/д вокзале. Очевидцы сообщили об эвакуации отеля «Малахит» и здания по улице Сони Кривой, 75а. В правоохранительных органах от комментариев отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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