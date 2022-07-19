В Челябинске идет массовая эвакуация из-за звонков о минировании

По неподтвержденной информации, поступили звонки о минировании около 40 организаций Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске 20 июля идет массовая эвакуация посетителей и сотрудников госучреждений и компаний. По неподтвержденным данным, поступили звонки о минировании 40 объектов.

«Поступили звонки о минировании около 40 организаций. Звонящие звонят в правоохранительные органы, представляются представителями силовых структур и МЧС и сообщают о минировании объектов. После этого сигнал из полиции поступает в организацию», — сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

В настоящий момент в зданиях проводят эвакуацию, проверяют их на наличие взрывчатых предметов. Уже эвакуировали посетителей и сотрудников главного МФЦ города — на улице Труда. Также проверка с эвакуацией прошла в Государственном историческом музее Южного Урала и пригородном ж/д вокзале. Очевидцы сообщили об эвакуации отеля «Малахит» и здания по улице Сони Кривой, 75а. В правоохранительных органах от комментариев отказались.