19 июля 2022

Силовики оцепили здание вокзала в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск
В здание пригородного железнодорожного вокзала 20 июля поступил ложный звонок о минировании Фото:

В Челябинске оцепили пригородный железнодорожный вокзал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Источники в правоохранительных органах говорят о том, что идет эвакуация и в других учреждениях города.

«Сообщение о минировании поступило сегодня утром. Людей вывели на улицу, вызвали полицию. Правоохранительные органы здание оцепили», — сообщили URA.RU очевидцы.

Источники сообщили, что поводом для эвакуации стали анонимные сообщения о минировании, поступившие на адреса электронной почты. Такие же сигналы поступили в ряд госучреждений, в том числе в Центральный районный суд. В пресс-службе ЮУЖД и ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.

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В Челябинске оцепили пригородный железнодорожный вокзал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Источники в правоохранительных органах говорят о том, что идет эвакуация и в других учреждениях города. «Сообщение о минировании поступило сегодня утром. Людей вывели на улицу, вызвали полицию. Правоохранительные органы здание оцепили», — сообщили URA.RU очевидцы. Источники сообщили, что поводом для эвакуации стали анонимные сообщения о минировании, поступившие на адреса электронной почты. Такие же сигналы поступили в ряд госучреждений, в том числе в Центральный районный суд. В пресс-службе ЮУЖД и ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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