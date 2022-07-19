Силовики оцепили здание вокзала в Челябинске

В здание пригородного железнодорожного вокзала 20 июля поступил ложный звонок о минировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске оцепили пригородный железнодорожный вокзал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Источники в правоохранительных органах говорят о том, что идет эвакуация и в других учреждениях города.

«Сообщение о минировании поступило сегодня утром. Людей вывели на улицу, вызвали полицию. Правоохранительные органы здание оцепили», — сообщили URA.RU очевидцы.

Источники сообщили, что поводом для эвакуации стали анонимные сообщения о минировании, поступившие на адреса электронной почты. Такие же сигналы поступили в ряд госучреждений, в том числе в Центральный районный суд. В пресс-службе ЮУЖД и ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.