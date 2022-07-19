Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о граде

20 июля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Непогода будет бушевать в регионе в течение двух ближайших дней Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Свердловской области в среду и четверг, 20 и 21 июля соответственно, ожидаются шквалистый ветер, ливни, грозы и град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков в ближайшие часы 20 и 21 июля местами в Свердловской области сохраняются ветер с порывами до 20 м/с, сильные дожди, грозы, град», — передает ведомство. Также оно рекомендует в период непогоды отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов советуют подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. «Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы», — предупреждает ГУ МЧС России по Свердловской области. Автомобилистам, которых непогода застанет в дороге, рекомендуют остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать ливень. Пешеходам (в случае выпадения града) необходимо найти укрытие, чтобы избежать ударов градин, либо прикрыть голову руками, сумкой или одеждой. Ранее МЧС также экстренно предупредило свердловчан о сильных грозах и граде. Помимо прочего ведомство дало пару полезных советов, как вести себя в случае непогоды. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области в среду и четверг, 20 и 21 июля соответственно, ожидаются шквалистый ветер, ливни, грозы и град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков в ближайшие часы 20 и 21 июля местами в Свердловской области сохраняются ветер с порывами до 20 м/с, сильные дожди, грозы, град», — передает ведомство. Также оно рекомендует в период непогоды отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов советуют подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. «Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы», — предупреждает ГУ МЧС России по Свердловской области. Автомобилистам, которых непогода застанет в дороге, рекомендуют остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать ливень. Пешеходам (в случае выпадения града) необходимо найти укрытие, чтобы избежать ударов градин, либо прикрыть голову руками, сумкой или одеждой. Ранее МЧС также экстренно предупредило свердловчан о сильных грозах и граде. Помимо прочего ведомство дало пару полезных советов, как вести себя в случае непогоды.