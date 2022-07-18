МЧС экстренно предупредило свердловчан о сильных грозах и граде. «Закройте окна, двери, дымоходы»

19 июля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Грозы и град ожидаются в Свердловской области 20 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области в среду, 20 июля, ожидаются сильные дожди, грозы и град с порывами ветра до 17 м/с. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «По данным синоптиков 20 июля местами на территории области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, сильные дожди, грозы, град. В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах», — сообщили агентству в ведомстве. В МЧС попросили свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Ведомство рекомендует отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. А владельцы частных домов должны проверить ливневую канализацию. «Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы», — рекомендуют в МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловские города обрушился град. Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены последствия стихии.

В Свердловской области в среду, 20 июля, ожидаются сильные дожди, грозы и град с порывами ветра до 17 м/с. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «По данным синоптиков 20 июля местами на территории области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, сильные дожди, грозы, град. В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах», — сообщили агентству в ведомстве. В МЧС попросили свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Ведомство рекомендует отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. А владельцы частных домов должны проверить ливневую канализацию. «Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы», — рекомендуют в МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловские города обрушился град. Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены последствия стихии.