Тагильский убийца с татуировкой смерти попросил о снисхождении

20 июля 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Роман Бас получил дополнительно к приговору два года колонии за побег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Опасный убийца из Нижнего Тагила (Свердловская область) Роман Бас с татуировкой в виде смерти с косой не смог обжаловать приговор, вынесенный за побег из колонии №12. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Роман Бас посчитал несправедливым, что ему к приговору за убийство добавили два года колонии строгого режима. Убийца попытался воззвать к великодушию суда, но справедливость восторжествовала», — рассказал собеседник агентства. Информацию агентству подтвердил представитель пресс-службы Свердловского областного суда. «Приговор Ленинского районного суда Роману Басу по статье 313 УК РФ оставлен без изменения», — сообщили в пресс-службе. Бас, осужденный за убийство, в ноябре 2021 года попросил у администрации колонии №12 разрешения на время выехать за пределы учреждения. Как только он оказался за стенами колонии, пошел по железнодорожным путям в лес Нижнего Тагила и скрывался от силовиков около суток, пока спецгруппа не поймала его. В ориентировке на преступника говорилось, что у него на теле есть татуировка в виде кельтского узора и изображение смерти с косой. Бас был осужден за жесткое убийство на 10 лет колонии, а затем получил еще два года за побег. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Опасный убийца из Нижнего Тагила (Свердловская область) Роман Бас с татуировкой в виде смерти с косой не смог обжаловать приговор, вынесенный за побег из колонии №12. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Роман Бас посчитал несправедливым, что ему к приговору за убийство добавили два года колонии строгого режима. Убийца попытался воззвать к великодушию суда, но справедливость восторжествовала», — рассказал собеседник агентства. Информацию агентству подтвердил представитель пресс-службы Свердловского областного суда. «Приговор Ленинского районного суда Роману Басу по статье 313 УК РФ оставлен без изменения», — сообщили в пресс-службе. Бас, осужденный за убийство, в ноябре 2021 года попросил у администрации колонии №12 разрешения на время выехать за пределы учреждения. Как только он оказался за стенами колонии, пошел по железнодорожным путям в лес Нижнего Тагила и скрывался от силовиков около суток, пока спецгруппа не поймала его. В ориентировке на преступника говорилось, что у него на теле есть татуировка в виде кельтского узора и изображение смерти с косой. Бас был осужден за жесткое убийство на 10 лет колонии, а затем получил еще два года за побег.