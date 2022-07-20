Тагильский убийца с татуировкой смерти попросил о снисхождении

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, часы, зона, уголовник, колония, наколки, татуировки, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, тату, рука в наколках, руки
Роман Бас получил дополнительно к приговору два года колонии за побег Фото:

Опасный убийца из Нижнего Тагила (Свердловская область) Роман Бас с татуировкой в виде смерти с косой не смог обжаловать приговор, вынесенный за побег из колонии №12. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Роман Бас посчитал несправедливым, что ему к приговору за убийство добавили два года колонии строгого режима. Убийца попытался воззвать к великодушию суда, но справедливость восторжествовала», — рассказал собеседник агентства.

Информацию агентству подтвердил представитель пресс-службы Свердловского областного суда. «Приговор Ленинского районного суда Роману Басу по статье 313 УК РФ оставлен без изменения», — сообщили в пресс-службе.

Бас, осужденный за убийство, в ноябре 2021 года попросил у администрации колонии №12 разрешения на время выехать за пределы учреждения. Как только он оказался за стенами колонии, пошел по железнодорожным путям в лес Нижнего Тагила и скрывался от силовиков около суток, пока спецгруппа не поймала его. В ориентировке на преступника говорилось, что у него на теле есть татуировка в виде кельтского узора и изображение смерти с косой. Бас был осужден за жесткое убийство на 10 лет колонии, а затем получил еще два года за побег.

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Опасный убийца из Нижнего Тагила (Свердловская область) Роман Бас с татуировкой в виде смерти с косой не смог обжаловать приговор, вынесенный за побег из колонии №12. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Роман Бас посчитал несправедливым, что ему к приговору за убийство добавили два года колонии строгого режима. Убийца попытался воззвать к великодушию суда, но справедливость восторжествовала», — рассказал собеседник агентства. Информацию агентству подтвердил представитель пресс-службы Свердловского областного суда. «Приговор Ленинского районного суда Роману Басу по статье 313 УК РФ оставлен без изменения», — сообщили в пресс-службе. Бас, осужденный за убийство, в ноябре 2021 года попросил у администрации колонии №12 разрешения на время выехать за пределы учреждения. Как только он оказался за стенами колонии, пошел по железнодорожным путям в лес Нижнего Тагила и скрывался от силовиков около суток, пока спецгруппа не поймала его. В ориентировке на преступника говорилось, что у него на теле есть татуировка в виде кельтского узора и изображение смерти с косой. Бас был осужден за жесткое убийство на 10 лет колонии, а затем получил еще два года за побег.
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