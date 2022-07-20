Свердловские власти не помогут детям-инвалидам младше четырех лет

В Свердловской области насчитают порядка 20 тысяч детей с инвалидностью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области дети до четырех лет с инвалидностью не получат деньги на реабилитацию. Региональные власти выделили почти 185 млн рублей только на помощь детям с ограничениями по здоровью в возрасте от 4 до 17 лет. В области насчитывается порядка 20 тысяч детей с инвалидностью.

«В настоящее время выделено 184,911 млн рублей на оплату услуг комплексной реабилитации. Мы уже перечислили средства 411 законным представителям на сумму 42,291 млн рублей. Воспользоваться ими смогут более 2,6 тыс. детей», — поделилась управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц на пресс-конференции в ТАСС.

Редакция агентства направила официальный запрос в министерство соцполитики Свердловской области. Там сообщили, что процесс реабилитации не заканчивается получением услуг в рамках пилотного проекта, поскольку этот проект вписан в масштабную региональную систему реабилитации и абилитации инвалидов. «Все дети получают необходимые им услуги реабилитации в профильных социальных учреждениях; более того, не только дети, а все свердловчане с инвалидностью любого возраста получают услуги социального обслуживания, которые предусмотрены законодательством», — сообщили в ведомстве.

Также запрос был направлен в Фонд соцстрахования РФ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что Свердловская и Тюменская области вошли в число регионов, где был внедрен пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Сейчас дети-инвалиды в России получают точечную помощь по какому-то одному направлению с конкретным специалистом. Пилотный проект направлен на то, чтобы в каждом учреждении детям оказывалась комплексная реабилитация в течение всего курса.

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