Путин призвал россиян активнее участвовать в жизни страны

20 июля 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что России нужно делать более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. В том числе, и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Владимир Путин анонсировал новую эпоху в мировой истории. Он уточнил, что только суверенные государства могут обеспечить себе динамику роста. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. В том числе, и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Владимир Путин анонсировал новую эпоху в мировой истории. Он уточнил, что только суверенные государства могут обеспечить себе динамику роста.