Путин призвал россиян активнее участвовать в жизни страны

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин заявил, что России нужно делать более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны Фото:

России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

«Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. В том числе, и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Владимир Путин анонсировал новую эпоху в мировой истории. Он уточнил, что только суверенные государства могут обеспечить себе динамику роста.

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России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. В том числе, и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Владимир Путин анонсировал новую эпоху в мировой истории. Он уточнил, что только суверенные государства могут обеспечить себе динамику роста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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