Магнитогорцы поделились фото нетипичного для лета явления

Солнце преподнесло магнитогорцам очередной сюрприз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска Челябинской области 19 июля стали свидетелями очень редкого для лета появления кругов вокруг солнца — гало. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Вчера, 19 июня, находясь на озере Щучье, наблюдали вот такое интересное явление. Оно называется гало», — рассказала в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» Ольга Павлова.

В комментариях магнитогорцы удивились красоте природного явления, которое обычно может появиться в очень морозные зимние дни, когда гало предвещает снижение морозов, потепление в связи со снижением и уплотнением облаков и переход к осадкам. Одно из разновидностей гало челябинцы могли наблюдать зимой 2020 года.

По мнению метеорологов, эффект гало может образоваться в летнее время при установившейся солнечной погоде с прохождением теплого фронта, сопровождающееся низкой облачностью и дождями. Обычно воспринимается как ухудшение погоды.

Озеро Щучье, где удалось сфотографировать летнее гало, имеет другое название — Суртанды. Оно расположено в Абзелиловском районе Республики Башкортостан в 340 км от Уфы.

Гало летом — очень редкое явление Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»