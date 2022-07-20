Магнитогорцы поделились фото нетипичного для лета явления

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Солнце преподнесло магнитогорцам очередной сюрприз Фото:

Жители Магнитогорска Челябинской области 19 июля стали свидетелями очень редкого для лета появления кругов вокруг солнца — гало. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Вчера, 19 июня, находясь на озере Щучье, наблюдали вот такое интересное явление. Оно называется гало», — рассказала в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» Ольга Павлова.

В комментариях магнитогорцы удивились красоте природного явления, которое обычно может появиться в очень морозные зимние дни, когда гало предвещает снижение морозов, потепление в связи со снижением и уплотнением облаков и переход к осадкам. Одно из разновидностей гало челябинцы могли наблюдать зимой 2020 года.

По мнению метеорологов, эффект гало может образоваться в летнее время при установившейся солнечной погоде с прохождением теплого фронта, сопровождающееся низкой облачностью и дождями. Обычно воспринимается как ухудшение погоды.

Озеро Щучье, где удалось сфотографировать летнее гало, имеет другое название — Суртанды. Оно расположено в Абзелиловском районе Республики Башкортостан в 340 км от Уфы.

Гало летом — очень редкое явление

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Жители Магнитогорска Челябинской области 19 июля стали свидетелями очень редкого для лета появления кругов вокруг солнца — гало. Об этом они сообщили в соцсетях. «Вчера, 19 июня, находясь на озере Щучье, наблюдали вот такое интересное явление. Оно называется гало», — рассказала в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» Ольга Павлова. В комментариях магнитогорцы удивились красоте природного явления, которое обычно может появиться в очень морозные зимние дни, когда гало предвещает снижение морозов, потепление в связи со снижением и уплотнением облаков и переход к осадкам. Одно из разновидностей гало челябинцы могли наблюдать зимой 2020 года. По мнению метеорологов, эффект гало может образоваться в летнее время при установившейся солнечной погоде с прохождением теплого фронта, сопровождающееся низкой облачностью и дождями. Обычно воспринимается как ухудшение погоды. Озеро Щучье, где удалось сфотографировать летнее гало, имеет другое название — Суртанды. Оно расположено в Абзелиловском районе Республики Башкортостан в 340 км от Уфы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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