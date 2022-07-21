Рядом со зданиями ЧелГУ появился узаконенный участок под строительство кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске узаконят земли по под межуниверситетский кампус мирового уровня. Об этом стало известно на публичных слушаниях, которые состоялись в Доме архитектора 21 июля.

«На сегодняшний день земельный участок, предоставленный Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования „Челябинский государственный университет“ на праве постоянного (бессрочного) пользования для эксплуатации и дальнейшего строительства университетского комплекса расположен в двух территориальных зонах: специализированная общественно-деловая территориальная зона высших и средних учебных заведений и зона многоквартирных домов от 9 этажей и выше. Предлагается внести, изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования с целью приведения образованных земельных участков в соответствие с требованиями действующего законодательства», — сообщается в документе.

Земли ЧелГУ на данный момент находится в двух территориальных зонах. Согласно Градостроительному кодексу РФ, статья 30 в четвертой части, каждый земельный участок должен принадлежать только к одной территориальной зоне.

Уже известен концессионер по строительству кампуса. Им выступит банк ВТБ. Об этом в июле сообщил губернатор области Алексей Текслер. Он встретился с представителями финансового учреждения и обсудил условия партнерства.

В рамках объявленного в России в 2022—2031 годах Десятилетия науки и технологий средства направляются на поддержку талантливых ученых и развитие инфраструктуры. По всей стране при вузах строятся кампусы, создаются лекционные и лабораторные помещения, оснащенные современным оборудованием. Общая сумма инвестиций в объекты научно-исследовательской инфраструктуры составит порядка 350 млрд рублей, социальной — 150 млрд.

Извлечение из кадастровой карты Челябинска Фото: сайт Росреестра

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