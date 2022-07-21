21 июля 2022

Дмитрий Махонин на следующей неделе собирается в Беларусь

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Программа визита пока формируется Фото:

На следующей неделе делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным отправится в Беларусь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации главы региона.

«Двухдневная командировка пермской делегации во главе с Дмитрием Махониным в республику Беларусь запланирована на 28—29 июля», — рассказали в пресс-службе. Программа визита сейчас проходит последние согласования.

О том, что пермяки собираются в Беларусь, в июне сообщил замминистра экономического развития Владимир Верюжский. В этом визите, по его словам, заинтересованы все министерства. И в первую очередь, им важны вопросы импортозамещения. На выставке «Иннопром» Дмитрий Махонин встречался с представителями республики. Ранее пермская делегация посетила Азербайджан и Узбекистан. А глава региона провел встречу с представителями Казахстана.

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На следующей неделе делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным отправится в Беларусь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации главы региона. «Двухдневная командировка пермской делегации во главе с Дмитрием Махониным в республику Беларусь запланирована на 28—29 июля», — рассказали в пресс-службе. Программа визита сейчас проходит последние согласования. О том, что пермяки собираются в Беларусь, в июне сообщил замминистра экономического развития Владимир Верюжский. В этом визите, по его словам, заинтересованы все министерства. И в первую очередь, им важны вопросы импортозамещения. На выставке «Иннопром» Дмитрий Махонин встречался с представителями республики. Ранее пермская делегация посетила Азербайджан и Узбекистан. А глава региона провел встречу с представителями Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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