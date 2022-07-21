Дмитрий Махонин на следующей неделе собирается в Беларусь

Программа визита пока формируется Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На следующей неделе делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным отправится в Беларусь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации главы региона.

«Двухдневная командировка пермской делегации во главе с Дмитрием Махониным в республику Беларусь запланирована на 28—29 июля», — рассказали в пресс-службе. Программа визита сейчас проходит последние согласования.

О том, что пермяки собираются в Беларусь, в июне сообщил замминистра экономического развития Владимир Верюжский. В этом визите, по его словам, заинтересованы все министерства. И в первую очередь, им важны вопросы импортозамещения. На выставке «Иннопром» Дмитрий Махонин встречался с представителями республики. Ранее пермская делегация посетила Азербайджан и Узбекистан. А глава региона провел встречу с представителями Казахстана.