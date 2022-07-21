Губернатор Текслер выступил со спецобращением к челябинцам

Губернатор Алексей Текслер перед жаркими выходными просит челябинцев быть осторожными при купании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канун выходных обратился к жителям и гостям Челябинской области с просьбой быть осторожнее на реках и озерах. Заявление он опубликовал 22 июля в своем telegram-канале.

«Впереди теплые выходные дни. Многие жители области отправятся поближе к воде — на берега озер и рек. Хочу попросить земляков и наших гостей быть внимательнее и осторожнее», — написал Текслер.

По словам губернатора, в этом году на челябинских водоемах уже случилось несколько ЧП, в том числе с детьми. Поэтому власти призывают взрослых не отпускать их купаться в одиночку, какими бы навыками несовершеннолетние не обладали. Второй группой риска Текслер назвал лиц в состоянии опьянения.

«По возможности выбирайте для купания специальные пляжи, где вам придут на помощь. За последние годы их стало больше. Но я ставлю задачу муниципалитетам эту работу не останавливать», — добавил глава региона.

Спасатели и МЧС уже сообщали о гибели на реке 12-летней школьницы из города Миасс, СКР ведет проверку обстоятельств смерти школьника, утонувшего в реке Ай в деревне Верхний Айск Саткинского района. А два взрослых жителя Чебаркульского района погибли, вплавь отправившись спасать запутавшихся в сетях лебедей.