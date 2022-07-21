Депутат Думы ХМАО вернулся из университета спецназа Кадырова

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин (слева) побывал в университете спецназа Фото: Александр Григоренко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин вернулся из Грозного, где провел несколько дней в Российском университете спецназа. Идея строительства этого учебного заведения принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Своими впечатлениями народный избранник поделился с URA.RU.

«Меня поразили масштабы и уровень инфраструктурного развития этого учебного заведения. Помимо учебных корпусов и тира, там имеются, например, тактический городок и водоем, где можно отрабатывать специализированные военные навыки. В общем, впечатлений осталась масса. Теперь даю рекомендации своим знакомым, чтобы и они съездили в этот учебный центр для ознакомления», — рассказал Айсин.

Он также добавил, что провел в университете спецназа пять дней. «За это время убедился на личном примере, насколько население Чечни вовлечено в спецоперацию на Украине. А университет спецназа в Грозном является одним из центров подготовки бойцов, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе», — прокомментировал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя. А затем вместе с другими бойцами Кадырова был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания на Донбассе Хужулов вернулся домой. А теперь в его отношении следственный комитет проводит проверку из-за претензий к нарушению миграционного законодательства.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.

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