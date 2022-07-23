23 июля 2022

Екатеринбуржцы определились с идеальным занятием на выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай
Большинство жителей Екатеринбурга в выходные выезжают на природу Фото:

Четверть жителей Екатеринбурга считают, что идеальным занятием в выходной день является выезд на природу. Чуть меньше горожан любят заниматься спортом в свои выходные, сообщили URA.RU в компании SuperJob. Исследование проводили три дня среди посетителей сайта.

«Идеальное занятие для выходного дня — выезд на природу (25%). Спорт или активный отдых ассоциируются с отличным выходным днем у 20% опрошенных. 16% предпочтут уделить время семье или отправиться на прогулку. С простым отдыхом и хорошим сном ассоциируется идеальный выходной у 13 и 10% горожан соответственно», — рассказывают авторы исследования.

Также в списке занятий выходного дня у екатеринбуржцев общение с друзьями, чтение, домашние дела, просмотр фильмов и сериалов, рыбалка, охота, занятие любимым делом. Эксперты отмечают, что женщины чаще ассоциируют выезд на природу с идеальным выходным. У мужчин в приоритете спорт и общение с семьей.

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Четверть жителей Екатеринбурга считают, что идеальным занятием в выходной день является выезд на природу. Чуть меньше горожан любят заниматься спортом в свои выходные, сообщили URA.RU в компании SuperJob. Исследование проводили три дня среди посетителей сайта. «Идеальное занятие для выходного дня — выезд на природу (25%). Спорт или активный отдых ассоциируются с отличным выходным днем у 20% опрошенных. 16% предпочтут уделить время семье или отправиться на прогулку. С простым отдыхом и хорошим сном ассоциируется идеальный выходной у 13 и 10% горожан соответственно», — рассказывают авторы исследования. Также в списке занятий выходного дня у екатеринбуржцев общение с друзьями, чтение, домашние дела, просмотр фильмов и сериалов, рыбалка, охота, занятие любимым делом. Эксперты отмечают, что женщины чаще ассоциируют выезд на природу с идеальным выходным. У мужчин в приоритете спорт и общение с семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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