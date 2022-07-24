24 июля 2022

В Перми загорелся автобус с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
Возгорание произошло в автобусе №24 Фото:

В Перми загорелся пассажирский автобус. В пожаре никто не пострадал. ЧП произошло в Орджоникидзевском районе города.

«Автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Аргументы и факты — Прикамье». Пожар в общественном транспорте произошел во время движения по улице Лянгасова в сторону Левшино.

В министерстве территориальной безопасности сообщили, что при пожаре никто не пострадал, все пассажиры были вовремя эвакуированы. Также там рассказали, что ЧП произошло в автобусе №24. Причину возгорания устанавливают.

URA.RU также рассказывало, как в Перми загорелся автобус, следовавший в Чапаевский микрорайон. Технику полностью объяло пламенем. В это время в транспортном средстве не было пассажиров.

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В Перми загорелся пассажирский автобус. В пожаре никто не пострадал. ЧП произошло в Орджоникидзевском районе города. «Автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Аргументы и факты — Прикамье». Пожар в общественном транспорте произошел во время движения по улице Лянгасова в сторону Левшино. В министерстве территориальной безопасности сообщили, что при пожаре никто не пострадал, все пассажиры были вовремя эвакуированы. Также там рассказали, что ЧП произошло в автобусе №24. Причину возгорания устанавливают. URA.RU также рассказывало, как в Перми загорелся автобус, следовавший в Чапаевский микрорайон. Технику полностью объяло пламенем. В это время в транспортном средстве не было пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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