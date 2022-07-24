В Перми загорелся автобус с пассажирами

В Перми загорелся пассажирский автобус. В пожаре никто не пострадал. ЧП произошло в Орджоникидзевском районе города.
«Автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Аргументы и факты — Прикамье». Пожар в общественном транспорте произошел во время движения по улице Лянгасова в сторону Левшино.
В министерстве территориальной безопасности сообщили, что при пожаре никто не пострадал, все пассажиры были вовремя эвакуированы. Также там рассказали, что ЧП произошло в автобусе №24. Причину возгорания устанавливают.
URA.RU также рассказывало, как в Перми загорелся автобус, следовавший в Чапаевский микрорайон. Технику полностью объяло пламенем. В это время в транспортном средстве не было пассажиров.
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