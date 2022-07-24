В Перми загорелся автобус с пассажирами

25 июля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло в автобусе №24 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми загорелся пассажирский автобус. В пожаре никто не пострадал. ЧП произошло в Орджоникидзевском районе города. «Автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Аргументы и факты — Прикамье». Пожар в общественном транспорте произошел во время движения по улице Лянгасова в сторону Левшино. В министерстве территориальной безопасности сообщили, что при пожаре никто не пострадал, все пассажиры были вовремя эвакуированы. Также там рассказали, что ЧП произошло в автобусе №24. Причину возгорания устанавливают. URA.RU также рассказывало, как в Перми загорелся автобус, следовавший в Чапаевский микрорайон. Технику полностью объяло пламенем. В это время в транспортном средстве не было пассажиров.

В Перми загорелся пассажирский автобус. В пожаре никто не пострадал. ЧП произошло в Орджоникидзевском районе города. «Автобус загорелся в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Аргументы и факты — Прикамье». Пожар в общественном транспорте произошел во время движения по улице Лянгасова в сторону Левшино. В министерстве территориальной безопасности сообщили, что при пожаре никто не пострадал, все пассажиры были вовремя эвакуированы. Также там рассказали, что ЧП произошло в автобусе №24. Причину возгорания устанавливают. URA.RU также рассказывало, как в Перми загорелся автобус, следовавший в Чапаевский микрорайон. Технику полностью объяло пламенем. В это время в транспортном средстве не было пассажиров.