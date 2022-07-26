Силовики раскрыли подробности гибели мальчика под Асбестом

В настоящий момент региональное СК России проводит проверку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, который утонул на рыбалке. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Вечером 25 июля в следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области поступило сообщение о том, что на одном из местных водоемов утонул мальчик, 2009 года рождения. По данному факту территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки», — заявил Шульга.

На данный момент известно, что мужчина вместе с 12-летними внучкой и внуком отправился на рыбалку. Вечером, когда семья возвращалась домой, дети решили искупаться. «Во время купания мальчик потерял очки и стал их искать, ныряя в воду. После очередного погружения в воду он не вынырнул», — рассказал представитель регионального СК. После этого дедушка попытался сам найти внука, но ему это сделать не удалось, тогда он вызвал службу спасения, которая извлекла тело утонувшего ребенка на берег.

Сейчас следователи СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства трагического случая. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчик не умел плавать, поэтому дедушка разрешил купаться только рядом с берегом. «Но подросток в поисках пропавших очков отошел на расстояние семь метров от берега, а там начинается резкий обрыв, после чего мальчик тут же ушел под воду. Вызванная на место ЧП „неотложка“ констатировала смерть», — сообщил полковник Горелых.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом на базе отдыха «Бодрость» утонул 12-летний мальчик. Он отправился вместе с дедушкой на рыбалку.

Фото: СУ СК России по Свердловской области