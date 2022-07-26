Монеточке предложили песню из будущего за 10 млн рублей. Скрин

27 июля 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Лиза Монеточка поделилась с подписчиками необычной историей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певице из Екатеринбурга Лизе Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) поступило предложение от одного из фанатов. Он написал ей письмо и предложил выкупить песню из будущего, которая пришла ему во сне. Скрин письма певица опубликовала у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). «Хочу продать тебе твою песню за 10 млн рублей либо роялти 50/50 (но я бы на твоем месте ее выкупил). Дело в следующем — часто в своих снах я попадаю в будущее и слушаю там новые песни, которые стали хитами. Звучит конечно глупо, но это правда. Потом просыпаюсь, быстро записываю, и так они у меня хранятся», — рассказал автор письма. Он также добавил, что обычно не пишет звездам с такими предложениями, так как во сне не может понять, кто исполняет композиции. Но в этот раз сразу понял, что песню поет Монеточка. Поклонник уверяет, что в будущем этот трек станет абсолютным хитом и отобьет те 10 млн рублей, которые он просит. «Скорее всего ты никогда не покупала песни и всегда писала их сама, но это неважно! Эта песня тоже твоя, просто пришла ко мне», — подытоживает автор письма. Монеточка никак не прокомментировала предложение поклонника. Певица опубликовала письмо в соцсетях Сторис Монеточки в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией).

Певице из Екатеринбурга Лизе Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) поступило предложение от одного из фанатов. Он написал ей письмо и предложил выкупить песню из будущего, которая пришла ему во сне. Скрин письма певица опубликовала у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). «Хочу продать тебе твою песню за 10 млн рублей либо роялти 50/50 (но я бы на твоем месте ее выкупил). Дело в следующем — часто в своих снах я попадаю в будущее и слушаю там новые песни, которые стали хитами. Звучит конечно глупо, но это правда. Потом просыпаюсь, быстро записываю, и так они у меня хранятся», — рассказал автор письма. Он также добавил, что обычно не пишет звездам с такими предложениями, так как во сне не может понять, кто исполняет композиции. Но в этот раз сразу понял, что песню поет Монеточка. Поклонник уверяет, что в будущем этот трек станет абсолютным хитом и отобьет те 10 млн рублей, которые он просит. «Скорее всего ты никогда не покупала песни и всегда писала их сама, но это неважно! Эта песня тоже твоя, просто пришла ко мне», — подытоживает автор письма. Монеточка никак не прокомментировала предложение поклонника.