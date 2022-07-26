Новый скейт-парк планируют открыть в Челябинске 30 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 27 июля закончили работу над граффити в поддержку нового скейт-парка, открытие которого запланировано на 30 июля. Рисунок появился в районе отеля «Видгофф». Автор работы художник-граффитист Тимур «Бразил» Абдуллаев рассказал URA.RU, что изначально планировалось отвести под рисунок другую площадку.

«Дизайн был полностью согласован с организаторами проекта RCC-Extreme. Изначально планировали отвести под граффити стену одного из домов на проспекте Ленина. В итоге выбрали место под мостом у отеля „Видгофф“, тем самым немного облагородив его», — сообщил URA.RU художник.

Абдулаев добавил, что решение поддержать проект по созданию в Челябинске нового скейт-парка возникло из-за того, что раньше он сам катался на скейте и BMX. На открытии площадки художник организует рабочее пространство для мастер-классов по созданию граффити. Позже любители уличного искусства смогут легально использовать созданное пространство для своей самодеятельности.

Абдулаев известен в Челябинске, как художник-граффитист. Его работы украшают фасады домов и социальных объектов во многих городах области. Он принимал непосредственное участие в создании облика Челябинска во время фестиваля «Наш Mural».

Скейт-парк в Челябинске построят возле ледовой арены «Трактор». Проект поддерживает РМК. Создатели проекта собирают конструкции в Екатеринбурге, потом привозят и монтируют их в Челябинске. Новая площадка будет иметь две зоны: для профессионалов и для новичков.