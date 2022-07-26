26 июля 2022

Little Big отменили концерт в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление группы
Группа должна была дать концерт в Перми 23 октября Фото:

Популярная российская панк-рейв группа Little Big отменила свой тур по России. Выступать музыканты должны были и в Перми. Об отмене концертов группа заявила на своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи», — сообщили музыканты.

Пермяки, купившие билет, могут вернуть их в местах приобретения. Little Big должны были выступать в Перми 23 октября в спортивном комплексе им. Сухарева. Российский тур должен был проходить с 27 августа по 10 декабря.

Ранее в Перми отменила свои концерты группа «Машина времени». Музыканты заявили, что это связано с ситуацией в стране.

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Популярная российская панк-рейв группа Little Big отменила свой тур по России. Выступать музыканты должны были и в Перми. Об отмене концертов группа заявила на своей группе в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи», — сообщили музыканты. Пермяки, купившие билет, могут вернуть их в местах приобретения. Little Big должны были выступать в Перми 23 октября в спортивном комплексе им. Сухарева. Российский тур должен был проходить с 27 августа по 10 декабря. Ранее в Перми отменила свои концерты группа «Машина времени». Музыканты заявили, что это связано с ситуацией в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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