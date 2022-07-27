В Екатеринбурге выступит популярная московская поэтесса Астахова

Астахова прочитает свои произведения в сопровождении фортепиано Фото: страница Ах Астаховой во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге в ЦПКиО имени Маяковского 30 июля бесплатно выступит московская поэтесса Ах Астахова (настоящее имя Ирина Астахова). Своих стихотворения о любви, потерях, поиске себя она прочитает в рамках фестиваля «Маяковский-фест». Об этом сообщает пресс-служба парка.

«Главный поэтический хэдлайнер „Маяковский-феста“ — Ах Астахова в сопровождении фортепиано. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов», — сообщают представители ЦПКиО. Поэтесса выступит на сцене «Саундпарк» в 18.00.

Помимо этого, в программе предусмотрено выступление групп «Перемотка», VLNY, «Аванград Леонтьев» и диксиленда Kickin» Jass Orchestra. Также гостей парка ждут театральная постановка, которая расскажет о биографии поэта Владимира Маяковского, уроки современного искусства с известным художником, мастер-класс по плакатам, шоу-лекция от Якова Можаева о мороженом, лекции по конструктивизму, свободные чтения на «Трибуне поэта». «Маяковский-фест» пройдет 30 июля с 12.00 до 22.00.

Ранее в парке Маяковского две жительницы Екатеринбурга устроили танцевальный баттл с ростовыми куклами в костюмах майонеза. Соревнование прошло на гастрономическом пикнике, который организовал известный свердловский бренд майонеза.