В Екатеринбурге пенсионерки устроили танцы с майонезом. Видео

09 июля 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

В парке Маяковского танцуют ростовые куклы в костюмах майонеза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Две жительницы Екатеринбурга устроили танцевальный баттл с ростовыми куклами в костюмах майонеза. Соревнование прошло на гастрономическом пикнике, который организовал известный свердловский бренд майонеза. Видео с места событий делится корреспондент URA.RU. «В парке Маяковского несколько ростовых кукол в костюме майонеза ЕЖК. Катаются на самокатах, танцуют, пристают к людям. Был танцевальный баттл на сцене — двое майонезиков против двух женщин. Друг друга перетанцевать не смогли, победила дружба», — рассказывает журналист. В ЦПКиО проходит гастрономический пикник «Ешь, живи, кайфуй» от бренда ЕЖК. Известные food-блогеры и шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению блюд. Еще один мастер-класс в парке прошел по игре на африканских барабанах. Екатеринбуржцы уже привыкли к танцорам в костюмах майонеза от ЕЖК, они часто появляются на городских праздниках. В таком костюме танцевал брейк-данс и певец Niletto. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Две жительницы Екатеринбурга устроили танцевальный баттл с ростовыми куклами в костюмах майонеза. Соревнование прошло на гастрономическом пикнике, который организовал известный свердловский бренд майонеза. Видео с места событий делится корреспондент URA.RU. «В парке Маяковского несколько ростовых кукол в костюме майонеза ЕЖК. Катаются на самокатах, танцуют, пристают к людям. Был танцевальный баттл на сцене — двое майонезиков против двух женщин. Друг друга перетанцевать не смогли, победила дружба», — рассказывает журналист. В ЦПКиО проходит гастрономический пикник «Ешь, живи, кайфуй» от бренда ЕЖК. Известные food-блогеры и шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению блюд. Еще один мастер-класс в парке прошел по игре на африканских барабанах. Екатеринбуржцы уже привыкли к танцорам в костюмах майонеза от ЕЖК, они часто появляются на городских праздниках. В таком костюме танцевал брейк-данс и певец Niletto.