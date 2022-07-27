В США обвинили Байдена в попытке спровоцировать ядерную войну

28 июля 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Бывшая конгрессвумен США обвинила Байдена в желании спровоцировать ядерную войну и холокост Фото: Patrick Semansky AP/TASS Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард обвинила президента Америки Джо Байдена в желании спровоцировать ядерную войну и холокост. Таким образом она отреагировала на действия киевского правительства, которое включило ее имя в черный список американских граждан с пророссийскими взглядами. «Наличие этого черного списка — лицемерие и, откровенно говоря, его существование должно заботить американцев, потому что вашингтонская элита обеих партий по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всем мире и подтолкнуть нас все ближе и ближе к ядерной войне и холокосту, и все это „для защиты демократии и победы над автократией“ на Украине. Но президент Украины продолжает доказывать, что демократия в его стране умерла, поскольку он заставляет замолчать инакомыслящих», — цитирует Тулси Габбард РИА «Новости». Ранее Габбард обвинила Байдена в государственной измене. Она заявила, что президент жертвует интересами страны ради следования за решениями Киева.

Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард обвинила президента Америки Джо Байдена в желании спровоцировать ядерную войну и холокост. Таким образом она отреагировала на действия киевского правительства, которое включило ее имя в черный список американских граждан с пророссийскими взглядами. «Наличие этого черного списка — лицемерие и, откровенно говоря, его существование должно заботить американцев, потому что вашингтонская элита обеих партий по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всем мире и подтолкнуть нас все ближе и ближе к ядерной войне и холокосту, и все это „для защиты демократии и победы над автократией“ на Украине. Но президент Украины продолжает доказывать, что демократия в его стране умерла, поскольку он заставляет замолчать инакомыслящих», — цитирует Тулси Габбард РИА «Новости». Ранее Габбард обвинила Байдена в государственной измене. Она заявила, что президент жертвует интересами страны ради следования за решениями Киева.