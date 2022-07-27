В Челябинске участник госторгов уронил цены с помощью робота

Начальная цена контракта составила 20,4 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» с помощью аукционного робота снизил стоимость 20-миллионного контракта на 78,5%. УФАС по региону усмотрел в этом картельный сговор и нарушение законодательства.

«Признаки нарушения антимонопольного закона выявлены на аукционе филиала ФГКУ „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ в Челябинске, когда в течение 30 секунд снижение стоимости контракта двумя участниками составило 78,5%. Начальная цена контракта составила 20,4 млн рублей и была объявлена в марте 2022 года. Предмет закупки — поставка и монтаж комплексов информационных знаков для граждан и транспорта на автомобильных пунктах пропуска (АПП) для нужд Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой», — сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

По информации антимонопольщиков, антиконкурентное соглашение заключили три хозяйствующих субъекта. Для реализации своих планов компании при подаче ценовых предложений применили стратегию группового поведения «таран». Для этого хозяйствующие субъекты использовали аукционного робота — функционал личного кабинета участников аукциона.

Согласно концепции «тарана», существенное снижение цены в короткий промежуток времени направлено на устранение добросовестных участников торгов. Впоследствии две компании были отстранены от участия, а контракт заключен с третьей компанией, снизившей цену только на 2,6%.