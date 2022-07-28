Агент, назвавший Серов «дырой» в ТВ-эфире, захотел туда приехать

За жителей Серова уже вступился хоккеист Никита Щитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хоккейный агент и тренер Алексей Дементьев, назвавший в эфире «Матч ТВ» Серов (Свердловская область) «дырой», заявил, что не прочь приехать на Урал. По словам Дементьева, его представления о Серове сформировались еще в середине нулевых и о своем высказывании он сейчас жалеет.

«Я был в Серове в районе 2005—2006 года. Время ушло вперед, а мои представления застряли в тех временах. Для меня самого был удар, когда я это сказал. Я бы посетил Cеров. Побьют меня там или нет? Побьют, а потом поцелуют, я понял», — сказал Дементьев. Его цитирует telegram-канал Ural Mash.

Скандальный эфир передачи «Есть тема!» вышел 28 июля. «В таких дырах порой играешь… Как Серов!» — со смехом заявил Дементьев. За жителей город заступился хоккеист Никита Щитов, который занимался в Серове. «Прошу прощения», — сразу оговорился Дементьев.