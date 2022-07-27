Город Серов, расположенный на севере региона, назвали «дырой» на федеральном ТВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Город Серов (Свердловская область) назвали «дырой» в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», во время передачи «Есть тема!». Такое высказывание прозвучало от хоккейного агента Алексея Дементьева, запись эфира доступна на официальном сайте телеканала.

«В таких дырах порой играешь… Как Серов!» — заявил Дементьев и рассмеялся. Однако за Серов заступился хоккеист Никита Щитов, который занимался в этом городе под руководством заслуженного тренера СССР Григория Савельева.

«Я вам скажу, это не дыра, это прекрасный город. Он пусть и маленький, но прекрасный город», — сказал Щитов, остальные спикеры его поддержали. После этого Дементьев начал извиняться.

Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», а также федеральные звезды и жители города.