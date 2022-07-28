28 июля 2022

Свердловчанка возмутилась состоянием заросшего кустами мемориала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, заросли, кусты, деревня, высокая трава
Тагильчанка возмутилась состоянием памятника, который зарос кустами Фото:

Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутилась состоянием памятника тагильскому писателю Алексею Бондину, который зарос кустами. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети.

«Надеюсь сотрудники (администрации города — прим. ред.) обратят внимание и примут меры для того, чтобы лицо памятника было открыто. А то не памятники, а как партизаны какие-то в кустах прячутся. Где это видано? Кустарники то надо своевременно подрезать», — поделилась свердловчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Мемориал установлен в парке имени Бондина. При этом объект имеет статус памятника истории регионального значения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин осквернил военный памятник. Неизвестный оставил надпись Azov (украинский батальон, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) на военной технике.

Сейчас памятник выглядит вот так
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Так памятник выглядел раньше
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Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутилась состоянием памятника тагильскому писателю Алексею Бондину, который зарос кустами. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети. «Надеюсь сотрудники (администрации города — прим. ред.) обратят внимание и примут меры для того, чтобы лицо памятника было открыто. А то не памятники, а как партизаны какие-то в кустах прячутся. Где это видано? Кустарники то надо своевременно подрезать», — поделилась свердловчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Мемориал установлен в парке имени Бондина. При этом объект имеет статус памятника истории регионального значения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин осквернил военный памятник. Неизвестный оставил надпись Azov (украинский батальон, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) на военной технике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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