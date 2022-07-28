Тагильчанка возмутилась состоянием памятника, который зарос кустами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутилась состоянием памятника тагильскому писателю Алексею Бондину, который зарос кустами. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети.

«Надеюсь сотрудники (администрации города — прим. ред.) обратят внимание и примут меры для того, чтобы лицо памятника было открыто. А то не памятники, а как партизаны какие-то в кустах прячутся. Где это видано? Кустарники то надо своевременно подрезать», — поделилась свердловчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Мемориал установлен в парке имени Бондина. При этом объект имеет статус памятника истории регионального значения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин осквернил военный памятник. Неизвестный оставил надпись Azov (украинский батальон, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) на военной технике.

Сейчас памятник выглядит вот так Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».