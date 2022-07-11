Свердловчанин осквернил военный памятник, оставив надпись Azov*. Видео

12 июля 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Вандал написал на военном памятнике название экстремистского батальона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин осквернил памятник боевой машине пехоты (БМП) в Каменске-Уральском, посвященный погибшим военнослужащим в Афганистане и Чечне, оставив надпись Azov (украинский батальон, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Когда введут огромные штрафы за вандализм? За это предусмотрено наказание, найти и покарать по закону», — возмущены жители города в комментариях к посту. До произошедшего на БМП была установлена буква Z в поддержку российских военнослужащих, проводящих спецоперацию на территории Украины. Ночью 11 июля вандал осквернил памятник, дописав баллончиком с краской название украинского экстремистского националистического батальона, запрещенного на территории России. Вандал попал на камеру видеонаблюдения, расположенную на здании ДК «Юность». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России по Каменску-Уральскому. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчанин осквернил памятник боевой машине пехоты (БМП) в Каменске-Уральском, посвященный погибшим военнослужащим в Афганистане и Чечне, оставив надпись Azov (украинский батальон, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Когда введут огромные штрафы за вандализм? За это предусмотрено наказание, найти и покарать по закону», — возмущены жители города в комментариях к посту. До произошедшего на БМП была установлена буква Z в поддержку российских военнослужащих, проводящих спецоперацию на территории Украины. Ночью 11 июля вандал осквернил памятник, дописав баллончиком с краской название украинского экстремистского националистического батальона, запрещенного на территории России. Вандал попал на камеру видеонаблюдения, расположенную на здании ДК «Юность». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России по Каменску-Уральскому. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.