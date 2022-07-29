Взрыв в районе карьера заметили очевидцы (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Свердловской области пожаловались на громкие взрывы и пыль на карьерах в районе деревни Большое Седельниково. Об этом сообщили читатели URA.RU, беспокоящиеся за экологическую чистоту местности.

«29 июля в 15:00 произведены взрывные работы на щебеночном карьере Большое Седельниково. Администрация карьера ранее уверяла, что все выбросы идут в сторону от поселка, который находится в полутора километрах от места разработки. На видео можно наблюдать, что это далеко не так», — рассказал собеседник агентства.

Он посчитал, что выбросы с карьера могут навредить жителям поселка и окружающей среде. Кроме этого, он жаловался на громкий шум на разработках в ночное время. Очевидец опубликовал видео, на котором от места взрыва поднимаются клубы дыма.

URA.RU обратилось к представителю «Седельниковского щебеночного карьера». Там пообещали прокомментировать информацию позднее.

Ранее в СМИ сообщали о массовой гибели растений в Туринске (Свердловская область). Очевидцы связывали это с плохой экологией из-за токсичных выбросов предприятий.