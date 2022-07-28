Новые автобусные маршруты заработают в Челябинске с 1 августа

29 июля 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Автобус №214 будет следовать по маршруту от улицы Братьев Кашириных до Прудного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два новых автобусных маршрута начнут курсировать по Челябинску с 1 августа. Автобус №214 будет следовать по маршруту от улицы Братьев Кашириных до Прудного, сообщает Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «С 1 августа запускается новый автобусный маршрут. Он будет следовать по улицам: Молодогвардейцев, Краснопольский проспект, Бейвеля, Профессора Благих, Северный тракт, Челябэнерго, Космонавтов, Белостоцкого, Цветочная, Осенняя, Окружная. Автобус будет ходить каждые 11 минут ежедневно», — уточняется в сообщении. Первый рейс от Братьев Кашириных будет уходить в 6:40, последний — в 21:31, от Прудного — в 5:50 и 20:41 соответственно. Автобус №212 будет ходить от улицы Братьев Кашириных до Ключей. С 1 августа все рейсы будут выполняться с заездом в Челябэнерго, Звездный, Моховички, Прудный по новому расписанию.

Два новых автобусных маршрута начнут курсировать по Челябинску с 1 августа. Автобус №214 будет следовать по маршруту от улицы Братьев Кашириных до Прудного, сообщает Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «С 1 августа запускается новый автобусный маршрут. Он будет следовать по улицам: Молодогвардейцев, Краснопольский проспект, Бейвеля, Профессора Благих, Северный тракт, Челябэнерго, Космонавтов, Белостоцкого, Цветочная, Осенняя, Окружная. Автобус будет ходить каждые 11 минут ежедневно», — уточняется в сообщении. Первый рейс от Братьев Кашириных будет уходить в 6:40, последний — в 21:31, от Прудного — в 5:50 и 20:41 соответственно. Автобус №212 будет ходить от улицы Братьев Кашириных до Ключей. С 1 августа все рейсы будут выполняться с заездом в Челябэнерго, Звездный, Моховички, Прудный по новому расписанию.