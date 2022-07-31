Возле тобольского кафе «Рай» просела дорога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне обильных дождей рядом с кафе «Рай» в Тобольске провалилась часть дороги. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Ремезова, 68. Парковка у кафе „Рай“. Свежий асфальт размыло. Чуть не провалилось авто», — сообщил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи тоболяки сообщили, что ранее на этом участке дороги проводились ремонтные работы. «Там же ремонтировали парковку, месяц не прошел даже», — заявил пользователь с ником Невозмутимый Еж. «А все потому, что если лежит асфальт, нет ни ям, ни разломов, зачем его переделывать? Хотели освежить асфальт? Положите сверху», — добавил Николай Грозов. «Когда уже будут делать дороги с гарантией качества и с ливневкой? В некоторых странах идеальные дороги, потому что 5 лет гарантии дает тот, кто их строил. Поэтому делают качественно, а не так для фотоотчета», — отметила Фарида Авозбакиева.

В городской администрации агентству пояснили, что специалисты, осуществляющие контроль за производством работ, сейчас выясняют причину провала. «Там продолжаются дорожные работы. Они еще не окончены. Акты об их завершении — не подписаны. Подрядчик выехал на улицу Ремезова, чтобы на месте оценить ситуацию», — пояснили там URA.RU.