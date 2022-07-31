31 июля 2022
29 июля 2022

Рядом с тюменским кафе провалился асфальт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, дорожные работы, дорожный знак, ремонт дороги
Возле тобольского кафе «Рай» просела дорога Фото:

На фоне обильных дождей рядом с кафе «Рай» в Тобольске провалилась часть дороги. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Ремезова, 68. Парковка у кафе „Рай“. Свежий асфальт размыло. Чуть не провалилось авто», — сообщил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи тоболяки сообщили, что ранее на этом участке дороги проводились ремонтные работы. «Там же ремонтировали парковку, месяц не прошел даже», — заявил пользователь с ником Невозмутимый Еж. «А все потому, что если лежит асфальт, нет ни ям, ни разломов, зачем его переделывать? Хотели освежить асфальт? Положите сверху», — добавил Николай Грозов. «Когда уже будут делать дороги с гарантией качества и с ливневкой? В некоторых странах идеальные дороги, потому что 5 лет гарантии дает тот, кто их строил. Поэтому делают качественно, а не так для фотоотчета», — отметила Фарида Авозбакиева.

В городской администрации агентству пояснили, что специалисты, осуществляющие контроль за производством работ, сейчас выясняют причину провала. «Там продолжаются дорожные работы. Они еще не окончены. Акты об их завершении — не подписаны. Подрядчик выехал на улицу Ремезова, чтобы на месте оценить ситуацию», — пояснили там URA.RU.

Асфальт провалился возле тобольского кафе «Рай»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Подписаться
На фоне обильных дождей рядом с кафе «Рай» в Тобольске провалилась часть дороги. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Ремезова, 68. Парковка у кафе „Рай“. Свежий асфальт размыло. Чуть не провалилось авто», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи тоболяки сообщили, что ранее на этом участке дороги проводились ремонтные работы. «Там же ремонтировали парковку, месяц не прошел даже», — заявил пользователь с ником Невозмутимый Еж. «А все потому, что если лежит асфальт, нет ни ям, ни разломов, зачем его переделывать? Хотели освежить асфальт? Положите сверху», — добавил Николай Грозов. «Когда уже будут делать дороги с гарантией качества и с ливневкой? В некоторых странах идеальные дороги, потому что 5 лет гарантии дает тот, кто их строил. Поэтому делают качественно, а не так для фотоотчета», — отметила Фарида Авозбакиева. В городской администрации агентству пояснили, что специалисты, осуществляющие контроль за производством работ, сейчас выясняют причину провала. «Там продолжаются дорожные работы. Они еще не окончены. Акты об их завершении — не подписаны. Подрядчик выехал на улицу Ремезова, чтобы на месте оценить ситуацию», — пояснили там URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...