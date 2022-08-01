В Северодонецке танкист из Перми спас семью от обстрелов ВСУ

02 августа 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

В интервью женщина рассказала, как они с мужем спасались от обстрелов украинских националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Северодонецке танкист из Перми помог спастись от гибели под обстрелами ВСУ местной пенсионерке и ее мужу. Об этом женщина сообщила в интервью корреспонденту издания «Известия». «Мы прятались в подвале. И большое спасибо хочу сказать Максиму, танкисту-солдату, который нам очень помогал. Он из Перми. Он приносил нам воду, тушенку. Говорил — „сидите, не вылазьте, только когда я вам скажу“. Только благодаря этому солдату мы и спаслись», — рассказала журналисту агентства женщина. По словам пенсионерки, уберечь семью от обстрелов украинских националистов также помогали солдаты из ЛНР. Женщина уточнила, что родилась и всю жизнь прожила в Северодонецке, где ее отец строил комбинат. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для обеспечения безопасности российского государства и народа. В Кремле неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

В Северодонецке танкист из Перми помог спастись от гибели под обстрелами ВСУ местной пенсионерке и ее мужу. Об этом женщина сообщила в интервью корреспонденту издания «Известия». «Мы прятались в подвале. И большое спасибо хочу сказать Максиму, танкисту-солдату, который нам очень помогал. Он из Перми. Он приносил нам воду, тушенку. Говорил — „сидите, не вылазьте, только когда я вам скажу“. Только благодаря этому солдату мы и спаслись», — рассказала журналисту агентства женщина. По словам пенсионерки, уберечь семью от обстрелов украинских националистов также помогали солдаты из ЛНР. Женщина уточнила, что родилась и всю жизнь прожила в Северодонецке, где ее отец строил комбинат. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для обеспечения безопасности российского государства и народа. В Кремле неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.