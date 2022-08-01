01 августа 2022

В Северодонецке танкист из Перми спас семью от обстрелов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Украина, донбасс, мариуполь
В интервью женщина рассказала, как они с мужем спасались от обстрелов украинских националистов Фото:
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В Северодонецке танкист из Перми помог спастись от гибели под обстрелами ВСУ местной пенсионерке и ее мужу. Об этом женщина сообщила в интервью корреспонденту издания «Известия».

«Мы прятались в подвале. И большое спасибо хочу сказать Максиму, танкисту-солдату, который нам очень помогал. Он из Перми. Он приносил нам воду, тушенку. Говорил — „сидите, не вылазьте, только когда я вам скажу“. Только благодаря этому солдату мы и спаслись», — рассказала журналисту агентства женщина.

По словам пенсионерки, уберечь семью от обстрелов украинских националистов также помогали солдаты из ЛНР. Женщина уточнила, что родилась и всю жизнь прожила в Северодонецке, где ее отец строил комбинат.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для обеспечения безопасности российского государства и народа. В Кремле неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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В Северодонецке танкист из Перми помог спастись от гибели под обстрелами ВСУ местной пенсионерке и ее мужу. Об этом женщина сообщила в интервью корреспонденту издания «Известия». «Мы прятались в подвале. И большое спасибо хочу сказать Максиму, танкисту-солдату, который нам очень помогал. Он из Перми. Он приносил нам воду, тушенку. Говорил — „сидите, не вылазьте, только когда я вам скажу“. Только благодаря этому солдату мы и спаслись», — рассказала журналисту агентства женщина. По словам пенсионерки, уберечь семью от обстрелов украинских националистов также помогали солдаты из ЛНР. Женщина уточнила, что родилась и всю жизнь прожила в Северодонецке, где ее отец строил комбинат. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для обеспечения безопасности российского государства и народа. В Кремле неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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