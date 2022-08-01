Жители ЯНАО передали десятки тонн гуманитарной помощи в Волноваху

02 августа 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Всего из ЯНАО в Донбасс передано почти 140 тонн гуманитарной помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа отправили в Волноваху около 140 тонн гуманитарной помощи. Как сообщает официальный telegram-канал окружного правительства, из региона отправили уже восемь машин с помощью. «15 тонн гуманитарного груза с Ямала доставили в Волноваху. Фуру с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой, обувью, канцелярскими товарами, детскими игрушками и книгами разгрузили в одном из центров логистики. Это уже восьмая машина — всего округ направил около 140 тонн гуманитарного груза на пострадавшую территорию», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО помогут восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года. Также округ направил спецтехнику: самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику. Глава государства Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По словам президента, основной из причин — это помощь жителям ДНР и ЛНР, которые 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Также Минобороны России заявило, что России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое украинские силовики планировали начать в марте.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа отправили в Волноваху около 140 тонн гуманитарной помощи. Как сообщает официальный telegram-канал окружного правительства, из региона отправили уже восемь машин с помощью. «15 тонн гуманитарного груза с Ямала доставили в Волноваху. Фуру с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой, обувью, канцелярскими товарами, детскими игрушками и книгами разгрузили в одном из центров логистики. Это уже восьмая машина — всего округ направил около 140 тонн гуманитарного груза на пострадавшую территорию», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО помогут восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года. Также округ направил спецтехнику: самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику. Глава государства Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По словам президента, основной из причин — это помощь жителям ДНР и ЛНР, которые 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Также Минобороны России заявило, что России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое украинские силовики планировали начать в марте.