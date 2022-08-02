02 августа 2022

В ХМАО дети подожгли самокат на вечном огне

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Акция «Вальс Победы» и акция «Живая цепь памяти». Сургут, вечный огонь
В ХМАО дети подожгли самокат на вечном огне Фото:

В городе Советский очевидцы засняли двух школьников, идущих от Вечного огня с подожженным самокатом. Информация об этом и видео было опубликовано в социальных сетях.

«Два мальчика подожгли самокат на вечном огне», — написано в группе «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте». «Ну это вообще слов нет. И так пожары кругом, а он в центре города пожары устраивают, да еще на Вечном огне», — возмущается Валентина Иванова в комментариях.

В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту агентства рассказали, что видео было зарегистрировано правоохранительными органами. На данный момент ведется проверка.

Ранее URA.RU писало, что за танец на фоне Вечного огня в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении африканской студентки. Студентка, по версии следствия, исполняла непристойный танец у мемориала Славы.

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В городе Советский очевидцы засняли двух школьников, идущих от Вечного огня с подожженным самокатом. Информация об этом и видео было опубликовано в социальных сетях. «Два мальчика подожгли самокат на вечном огне», — написано в группе «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте». «Ну это вообще слов нет. И так пожары кругом, а он в центре города пожары устраивают, да еще на Вечном огне», — возмущается Валентина Иванова в комментариях. В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту агентства рассказали, что видео было зарегистрировано правоохранительными органами. На данный момент ведется проверка. Ранее URA.RU писало, что за танец на фоне Вечного огня в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении африканской студентки. Студентка, по версии следствия, исполняла непристойный танец у мемориала Славы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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