Член КПРФ назвал Ельцина худшим правителем в истории России

Ольга Алимова высказалась о первом президенте России Борисе Ельцине Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы и член партии КПРФ Ольга Алимова считает первого президента России Бориса Ельцина «худшим и самым злым правителем в истории России». Об этом она заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отвечая вдове Ельцина Наине Ельциной на ее критику в адрес лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

«Борис Ельцин был самым худшим, злым и бесчестным правителем за всю историю России. Не создав ничего, он умудрился разрушить практически все», — написала Алимова.

Также Алимова считает, что большинство россиян презирали Ельцина, в частности, из-за унижения, которому он подвергал страну своими пьяными клоунскими выходками. «Спившийся, разложившийся, аморальный человек», — приводит слова Зюганова об Ельцине Алимова.

Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Зюганов заявил, что Ельцин однажды предлагал занять ему любой пост в государстве. Наина Ельцина назвала его высказывания «враньем» и «чушью». Также агентство рассказывало, что соратник Ельцина Владимир Шевченко уличил лидера коммунистов во лжи.

При этом депутат Госдумы от КПРФ раскритиковала вдову Ельцина за наезд на Зюганова. К обвинениям вдовы присоединилась и Ольга Алимова. Она заявила, что супруга Ельцина — врет. А в КПРФ показали Наине Ельциной компромат на экс-супруга.