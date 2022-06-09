Британии грозит жесткий дефицит продуктов из-за санкций против РФ

10 июня 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Британии грозит дефицит продуктов из-за антироссийских санкций Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Британской пищевой промышленности грозит кризис из-за высоких цен энергоносителей на фоне санкций против России. Это приведет к дефициту продуктов в стране, пишет газета The Telegraph. В издании отметили, что британская компания CF Fertilizers закрыла крупнейший в стране завод по снабжению азотными удобрениями из-за того, что предприятие стало невозможно содержать после резкого увеличения цен на газ. Также причиной закрытия стали высокие экологические налоги. Замглавы Национального союза фермеров Том Брэдшоу отметил, что прекращение работы фабрики стало большим ударом для британских фермеров, которые и без того страдают от высокой инфляции. Специалист из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон добавил, что дефицит азотного удобрения ударит по стоимости мяса, молока и хлеба. Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс подчеркнула, что рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка. Ситуацию также ухудшает неурожай в Китае и запрет на вывоз зерновых из Индии. После начала спецоперации на Украине 24 февраля Россия столкнулась с экономическими санкциями ряда государств. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Британской пищевой промышленности грозит кризис из-за высоких цен энергоносителей на фоне санкций против России. Это приведет к дефициту продуктов в стране, пишет газета The Telegraph. В издании отметили, что британская компания CF Fertilizers закрыла крупнейший в стране завод по снабжению азотными удобрениями из-за того, что предприятие стало невозможно содержать после резкого увеличения цен на газ. Также причиной закрытия стали высокие экологические налоги. Замглавы Национального союза фермеров Том Брэдшоу отметил, что прекращение работы фабрики стало большим ударом для британских фермеров, которые и без того страдают от высокой инфляции. Специалист из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон добавил, что дефицит азотного удобрения ударит по стоимости мяса, молока и хлеба. Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс подчеркнула, что рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка. Ситуацию также ухудшает неурожай в Китае и запрет на вывоз зерновых из Индии. После начала спецоперации на Украине 24 февраля Россия столкнулась с экономическими санкциями ряда государств. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет.