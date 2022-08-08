В Златоусте появилась угроза для растительности нацпарка

09 августа 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Растительный покров ученые изучали в местах Таганая, куда туристы ходят чаще всего Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) экспедиция ученых уральского отделения Российской академии наук (РАН) обнаружила угрозу для растительности Таганая. Как URA.RU сообщили в нацпарке, более точные выводы ученые сделают, изучив ситуацию детально. «На экотропе обнаружены инвазивные виды растений: ирга колосистая и арония черноплодная. Это чужеродные виды, распространение которых угрожает биологическому разнообразию. На следующем этапе собранный гербарий будет обработан», — рассказали в нацпарке со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных отделения РАН Лилию Пустовалову. Ранее указанные растения уже замечали на западной границе нацпарка в районе поселка Магнитка. Оценив происходящие изменения в растительном покрове, биологи разработают рекомендации по сохранению разнообразия таганайской флоры. Материал собирали на протяжении девяти дней в местах, куда ходят туристы. В приютах «Белый ключ» и «Гремучий ключ» растительные сообщества описали повторно. В 2022 году впервые наблюдение провели в приюте «Таганай» и на экотропе в урочище Семибратка. Увеличение расходов на научные исследования стало одной из важных задач объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Значимой особенностью современного этапа стала также популяризацию образования и научного знания.

В Златоусте (Челябинская область) экспедиция ученых уральского отделения Российской академии наук (РАН) обнаружила угрозу для растительности Таганая. Как URA.RU сообщили в нацпарке, более точные выводы ученые сделают, изучив ситуацию детально. «На экотропе обнаружены инвазивные виды растений: ирга колосистая и арония черноплодная. Это чужеродные виды, распространение которых угрожает биологическому разнообразию. На следующем этапе собранный гербарий будет обработан», — рассказали в нацпарке со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных отделения РАН Лилию Пустовалову. Ранее указанные растения уже замечали на западной границе нацпарка в районе поселка Магнитка. Оценив происходящие изменения в растительном покрове, биологи разработают рекомендации по сохранению разнообразия таганайской флоры. Материал собирали на протяжении девяти дней в местах, куда ходят туристы. В приютах «Белый ключ» и «Гремучий ключ» растительные сообщества описали повторно. В 2022 году впервые наблюдение провели в приюте «Таганай» и на экотропе в урочище Семибратка. Увеличение расходов на научные исследования стало одной из важных задач объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Значимой особенностью современного этапа стала также популяризацию образования и научного знания.