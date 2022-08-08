08 августа 2022

Адвокаты требуют отменить розыск депутата Госдумы из Челябинска

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим
Вадима Белоусова объявили в розыск после приговора суда Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Адвокаты депутата Госдумы РФ из Челябинска Вадима Белоусова обжаловали постановление Московского городского суда об объявлении его в розыск. Об этом URA.RU сообщила одна из его защитников Людмила Айвар.

«Новостей о Белоусове у нас нет, он нигде не появился. Нами поданы три апелляционные жалобы на приговор и на постановление о розыске, так как оно безосновательное. Сам приговор мы получили 8 августа, его объем составляет 219 страниц, протокол судебного заседания пока нам не передали, с учетом того, что было более 100 заседаний, протокол будет объемным и на его изучение уйдет значительное количество времени», — рассказала Людмила Айвар.

По ее словам, после изучения всех материалов защита направит дополнения к апелляционным жалобам, а также замечания на протокол, если они возникнут. С учетом объема дело на рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции дело в городе Москве дело попадет не раньше, чем через три месяца.

Маргарита Бутакова с учетом ее преклонного возраста принимать участие в апелляции не будет. Об этом адвокаты заявят соответствующее ходатайство. Судебные заседания в первой инстанции и без того подкосили ее здоровье.

Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей. Они не признали вину. Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей, он не явился на второй день оглашения приговора и после этого был объявлен в розыск. Бутакова получила пять лет условно и штраф 500 млн рублей.

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Адвокаты депутата Госдумы РФ из Челябинска Вадима Белоусова обжаловали постановление Московского городского суда об объявлении его в розыск. Об этом URA.RU сообщила одна из его защитников Людмила Айвар. «Новостей о Белоусове у нас нет, он нигде не появился. Нами поданы три апелляционные жалобы на приговор и на постановление о розыске, так как оно безосновательное. Сам приговор мы получили 8 августа, его объем составляет 219 страниц, протокол судебного заседания пока нам не передали, с учетом того, что было более 100 заседаний, протокол будет объемным и на его изучение уйдет значительное количество времени», — рассказала Людмила Айвар. По ее словам, после изучения всех материалов защита направит дополнения к апелляционным жалобам, а также замечания на протокол, если они возникнут. С учетом объема дело на рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции дело в городе Москве дело попадет не раньше, чем через три месяца. Маргарита Бутакова с учетом ее преклонного возраста принимать участие в апелляции не будет. Об этом адвокаты заявят соответствующее ходатайство. Судебные заседания в первой инстанции и без того подкосили ее здоровье. Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей. Они не признали вину. Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей, он не явился на второй день оглашения приговора и после этого был объявлен в розыск. Бутакова получила пять лет условно и штраф 500 млн рублей.
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