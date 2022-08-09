Куйвашев и Орлов разрисовали стены Екатеринбурга в рамках фестиваля «Стенограффия» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрисовали баллончиками стену в креативном кластере «Домна» в рамках фестиваля «Стенограффия». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Раскрасил большое красное сердце — символ любви к Екатеринбургу и Свердловской области. Предложил команде „Стенограффии“ расширить их проект и поехать в другие города региона. Знаю, что за пределами Екатеринбурга ребят очень ждут. Там очень много свободных стен, зданий, которые можно украсить работами. Художники не против такой идеи, позже мы с ними ее подробнее обсудим», — поделился впечатлениями Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор назвал любимые уличные рисунки в Екатеринбурге. Его фавориты — это картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка.