09 августа 2022

Екатеринбуржцы в филиале «Почты России» встали в огромную очередь

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, почта россии, письма, почтовое отделение
Из-за технического сбоя остановилась работа в отделении «Почты России» Фото:

В Екатеринбурге остановилась работа отделения «Почты России» на Ленина, 50 а. Причина — технический сбой. В филиале образовалась огромная очередь. Горожане не смогли сделать ни одну операцию: от отправки посылки и до денежного перевода. Об этом рассказала читательница URA.RU.

«Мне нужно было отправить заказное письмо. Я пошла на „Почту России“ на Ленина, 50 а. Простояла в очереди почти час, но оператор так и не смог принять ни одного посетителя. Причиной этого недоразумения стал технический сбой. Пришлось идти в другое отделение», — сообщила горожанка Валерия.

Редакция агентства обратилась за комментарием в отделение «Почты России» на Ленина, 50 а. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что хакеры слили в открытый доступ данные клиентов «Почты России».

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В Екатеринбурге остановилась работа отделения «Почты России» на Ленина, 50 а. Причина — технический сбой. В филиале образовалась огромная очередь. Горожане не смогли сделать ни одну операцию: от отправки посылки и до денежного перевода. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Мне нужно было отправить заказное письмо. Я пошла на „Почту России“ на Ленина, 50 а. Простояла в очереди почти час, но оператор так и не смог принять ни одного посетителя. Причиной этого недоразумения стал технический сбой. Пришлось идти в другое отделение», — сообщила горожанка Валерия. Редакция агентства обратилась за комментарием в отделение «Почты России» на Ленина, 50 а. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что хакеры слили в открытый доступ данные клиентов «Почты России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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