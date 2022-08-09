Екатеринбуржцы в филиале «Почты России» встали в огромную очередь

Из-за технического сбоя остановилась работа в отделении «Почты России» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге остановилась работа отделения «Почты России» на Ленина, 50 а. Причина — технический сбой. В филиале образовалась огромная очередь. Горожане не смогли сделать ни одну операцию: от отправки посылки и до денежного перевода. Об этом рассказала читательница URA.RU.

«Мне нужно было отправить заказное письмо. Я пошла на „Почту России“ на Ленина, 50 а. Простояла в очереди почти час, но оператор так и не смог принять ни одного посетителя. Причиной этого недоразумения стал технический сбой. Пришлось идти в другое отделение», — сообщила горожанка Валерия.

Редакция агентства обратилась за комментарием в отделение «Почты России» на Ленина, 50 а. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что хакеры слили в открытый доступ данные клиентов «Почты России».