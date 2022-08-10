В Челябинске спасли от банкротства актив бизнесменов Вайнштейнов

Фирма Евгения и Сергея Вайнштейна переиграла налоговиков в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Региональный арбитраж отклонил иск налоговой инспекции, требующей признать банкротство компании «Инфосервис», следует из базы данных судебных дел. Актив принадлежит известным в Челябинской области крупным бизнесменам Вайнштейнам.

Как следует из материалов суда, инспекция ФНС по Центральному району Челябинска требовала признать ООО «Инфосервис» банкротом и включить в реестр требований кредиторов более 2,6 млн рублей. Однако за время процесса компания частично погасила долг, оставшаяся величина которого уже не позволяет требовать признания ее несостоятельной.

«Общество „Инфосервис“ произвело частичное погашение задолженности, задолженность по основным платежам составила 328 тыс. рублей, в том числе ноль рублей основного долга, 327 тыс. рублей пени, 200 рублей штрафов. Принимая во внимание, что требование уполномоченного органа по оплате недоимки должником составляет менее 300 тыс. рублей, заявление уполномоченного органа не может быть признано обоснованным», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Заявления иных кредиторов о признании должника банкротом отсутствуют. В связи с этим налоговикам отказано в удовлетворении иска, а производство по делу прекращено.

Согласно СБИС, ООО «Инфосервис» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, куплей-продажей недвижимости и консультационными услугами. Владельцами компании являются отец и сын Евгений и Сергей Вайнштейны.