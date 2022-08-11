В центре Перми установили систему залпового огня и пушку. Фото

12 августа 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

«Катюшу» поставили в парке развлечений (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми в центральном парке имени Горького установили реактивную систему залпового огня «Катюша» и противотанковую пушку. Сегодня, 12 августа, здесь пройдет патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве!». Фотографию техники разместили в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Под покровом ночи в Парк Горького в Перми прибыла участница концерта Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“ — легендарная „Катюша“», — гласит подпись под фото. Кроме «Катюши» в парк привезли пушку «сорокопятку» времен Великой Отечественной войны. Также зрителям покажут коллекции из музея оружия и амуниции. Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале выступит народный артист Донецкой народной республики Дмитрий Федоров. Концерт посвящен поддержке Вооруженных cил РФ, выполняющих боевые задачи специальной военной операции и 25-летнему юбилею Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 16 августа в Перми также пройдут флешмоб и концерт в поддержку российской армии, которые организует «Молодая гвардия Единой России». Спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Главная ее цель — денацификация и демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса. «Катюшу» установили в парке развлечений им. Горького Паблик «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте»

В Перми в центральном парке имени Горького установили реактивную систему залпового огня «Катюша» и противотанковую пушку. Сегодня, 12 августа, здесь пройдет патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве!». Фотографию техники разместили в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Под покровом ночи в Парк Горького в Перми прибыла участница концерта Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“ — легендарная „Катюша“», — гласит подпись под фото. Кроме «Катюши» в парк привезли пушку «сорокопятку» времен Великой Отечественной войны. Также зрителям покажут коллекции из музея оружия и амуниции. Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале выступит народный артист Донецкой народной республики Дмитрий Федоров. Концерт посвящен поддержке Вооруженных cил РФ, выполняющих боевые задачи специальной военной операции и 25-летнему юбилею Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 16 августа в Перми также пройдут флешмоб и концерт в поддержку российской армии, которые организует «Молодая гвардия Единой России». Спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Главная ее цель — денацификация и демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса.