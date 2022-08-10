10 августа 2022

В Перми пройдет концерт в поддержку спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Екатеринбурге, молодая гвардия, 1 мая, первое мая, демонстрация, единая россия, флаги
Пермские молодогвардейцы собираются организовать концерт в поддержку армии РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В середине августа в Перми состоится флешмоб и концерт в поддержку российской армии, которая проводит спецоперацию по денацификации Украины. Об этом рассказали в региональном отделении ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

«16 августа состоится флешмоб и концерт в центре города Перми в поддержку армии России, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Концерт состоится в амфитеатре на набережной города Перми в 19:00», — указано в пресс-релизе молодогвардейцев. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

На сцене выступят музыканты коллектива «Боевое Братство», творческие объединения города и приглашенный из Крыма спецгость, личность которого не разглашается. Во время проведения концерта будет проходить сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса и пермяков, которые участвуют в спецоперации. Планируется, что собранный груз отправится на территории ДНР и ЛНР 17 августа.

О том, что в пункты сбора гумпомощи для военных и жителей Добнасса пермяки приносят оптические прицелы, приборы ночного видения, бронежилеты, каски, камуфляж, бинокли, рации и берцы, URA.RU писало ранее. Из Перми 5 августа выехали четыре 20-тонных грузовика с гуманитарным грузом для жителей ЛДНР. Ранее воевавший в Луганске бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко заявлял, что из всех пермский партий спецоперацию на Украине поддерживает только «Единая Россия». Остальные отмалчиваются.

О старте спецоперации России на Украине стало известно утром 24 февраля после заявления президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что российская армия занимается защитой жителей Донбасса от многолетнего геноцида, а вовсе не старается оккупировать территорию.

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В середине августа в Перми состоится флешмоб и концерт в поддержку российской армии, которая проводит спецоперацию по денацификации Украины. Об этом рассказали в региональном отделении ВОО «Молодая Гвардия Единой России». «16 августа состоится флешмоб и концерт в центре города Перми в поддержку армии России, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Концерт состоится в амфитеатре на набережной города Перми в 19:00», — указано в пресс-релизе молодогвардейцев. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. На сцене выступят музыканты коллектива «Боевое Братство», творческие объединения города и приглашенный из Крыма спецгость, личность которого не разглашается. Во время проведения концерта будет проходить сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса и пермяков, которые участвуют в спецоперации. Планируется, что собранный груз отправится на территории ДНР и ЛНР 17 августа. О том, что в пункты сбора гумпомощи для военных и жителей Добнасса пермяки приносят оптические прицелы, приборы ночного видения, бронежилеты, каски, камуфляж, бинокли, рации и берцы, URA.RU писало ранее. Из Перми 5 августа выехали четыре 20-тонных грузовика с гуманитарным грузом для жителей ЛДНР. Ранее воевавший в Луганске бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко заявлял, что из всех пермский партий спецоперацию на Украине поддерживает только «Единая Россия». Остальные отмалчиваются. О старте спецоперации России на Украине стало известно утром 24 февраля после заявления президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что российская армия занимается защитой жителей Донбасса от многолетнего геноцида, а вовсе не старается оккупировать территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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