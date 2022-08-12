Англичанам покажут фильм, снятый в Пермском крае

Фильм, снятый в Пермском крае, покажут на кинофестивале в Англии Фото: Антон Ольшанников © URA.RU

В Англии состоится международная премьера фильма «Подельники», который был снят в Пермском крае. Кино увидят зрители Чичестерского международного фестиваля, который является крупнейшим на южном побережье Великобритании.

Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Режиссер Евгений Григорьев во время премьеры картины в Перми признался, что отчасти фильм автобиографичен. «Тот самый мальчик, у которого убили отца — это я», — поделился Григорьев. Местом для съемок фильма был выбран поселок Кын в Пермском крае.

Российская премьера картины состоялась в сентябре 2021 года на «Кинотавре». В широкий прокат фильм вышел 14 апреля 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало о выходе трейлера фильма «Сердце Пармы». Местом съемок картины также был выбран Пермский край.